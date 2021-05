1:0 in Unterhaching – Hansa stößt Tor zur 2. Liga auf

Der FC Hansa hat seine Hausaufgaben am Sonnabend erledigt und steht vor der Rückkehr in die 2. Bundesliga: Im letzten Auswärtsspiel der Saison setzten sich die Rostocker mit 1:0 (1:0) bei Absteiger SpVgg Unterhaching durch und haben vor der abschließenden Partie gegen den VfB Lübeck am kommenden Sonnabend eine perfekte Ausgangsposition, um den finalen Schritt zu machen.

