3. Liga startet wieder: Bei vielen Klubs lebt der Aufstiegstraum - Nebengeräusche stören

Wochenlang wurde um den Neustart gestritten, nun rollt nach 82 Tagen Pause auch in der 3. Liga wieder der Ball. Mit sieben Begegnungen wird der 28. Spieltag an diesem Samstag um 14 Uhr eröffnet. Dabei will der Tabellenzweite SV Waldhof Mannheim mit einem Heimsieg gegen den KFC Uerdingen seinen Aufstiegsplatz und die eigene Serie von 13 ungeschlagenen Spielen verteidigen. Bei den Gästen feiert Stefan Krämer sein Comeback auf der Uerdinger Trainerbank. Der 53-Jährige trainierte den KFC bereits von 2018 bis Januar 2019.