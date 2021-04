Sieg in der Nachspielzeit gegen Meppen: Joker Türpitz sticht für Hansa Rostock

Das könnte ein großer Schritt in Richtung 2. Liga gewesen sein: Hansa setzte sich in einem packenden Kampfspiel mit 3:2 (2:0) beim SV Meppen durch. Den umjubelten Siegtreffer erzielte Joker Philip Türpitz in der Nachspielzeit. Drei Tage nach der gefühlten Niederlage gegen Wiesbaden (1:1) meldeten sich die Rostocker am Sonnabend beim Auswärtsspiel gegen die abstiegsbedrohten Emsländer erfolgreich zurück und festigten damit ihren Spitzenplatz in der 3. Liga. John Verhoek (27.) und Pascal Breier (43.) hatten Hansa mit 2:0 in Führung gebracht. Für Meppen glichen Ballmert (60.) und Al-Hazaimeh (67.) zwischenzeitlich aus. Anzeige

Hansa mit nur zwei Änderungen in der Startelf: Für den gesperrten Neidhart spielte Nils Butzen auf der linken Abwehrseite, links verteidigte wieder Scherff anstelle von Schwede, der verletzungsbedingt (Prellung) in Meppen nicht dabei war.

Bilder aus der 3. Liga: SV Meppen gegen Hansa Rostock Einen Gruß in die Kamera nach seinem 11. Saisontreffer für Hansa Rostock: Stürmer John Verhoek. ©

Die Anfangsphase gehörte den Emsländern, die auch das erste Achtungszeichen setzten. Bei einem gefährlich abgefälschten Distanzschuss von Hemlein tauchte Hansa-Torwart reaktionsschnell ab (8.). Vier Minuten dann Riesendusel für die Rostocker, als Al-Hazaimeh aus sechs Metern völlig frei zum Kopfball kam, diese erste Großchance des Spiels aber kläglich vergab. Hansa fand in der Anfangsviertelstunde überhaupt nicht ins Spiel, offensiv traten die Gäste in dieser Phase überhaupt nicht in Erscheinung. Der Schock vom späten Gegentor gegen Wiesbaden (1:1) schien der Härtel-Elf noch in den Knochen zu stecken.

Nach fast 25 Minuten orientierten sich die Rostocker erstmals in Richtung SVM-Tor. Omladic und Scherff konnten mit ihren Versuchen aber nicht für Gefahr sorgen. Die gab es dann erstmals in der 27. Minute, als Rhein sich den Ball auf dem rechten Flügel in aller Ruhe zurechtlegen konnte und präzise nach innen flankte. In der Mitte lauerte Verhoek und versenkte den Ball per Kopf ins Netz - 1:0 für Rostock. Effektiver geht es kaum, ein Tor aus dem Nichts.

Dieser Treffer gab dem Tabellenführer erkennbar mehr Selbstvertrauen. Schließlich hatte Hansa mit den Emsländern noch eine Rechnung zu begleichen: Im Hinspiel (0:2) kassierte Rostock eine von insgesamt nur drei Heimniederlagen in dieser Saison. Dass sie auswärts gewinnen kann, hat die Härtel-Elf schon oft bewiesen, und tat es auch in Meppen. Wieder war es Simon Rhein, der Hansas Stürmer in Szene setzte: Nach seinem Freistoß aus dem Halbfeld stand dieses Mal Pascal Breier goldrichtig und traf per Kopf zum 2:0 (43.), der sechste Saisontreffer für den Offensivmann.

Mit diesem beruhigenden Vorsprung im Rücken begann Hansa die zweite Halbzeit druckvoll. Nach Zuspiel von Verhoek war Omladic auf dem Weg zum 3:0, wurde aber in höchster Not von Meppens Abwehr noch gestoppt (48.).

Ein Schockmoment dann in der 54. Minute: Bei einem Kofballduell zwischen Hansa-Verteidiger Roßbach und Meppens Guder prallten beide mit dem Kopf zusammen und blieben mit blutenden Wunden auf dem Rasen liegen. Nach bangen Minuten kam zuerst Guder und danach auch Roßbach, der seit einem Schädelbruch im Jahr 2017 mit Kopfschutz spielt, wieder auf die Beine. Weiterspielen konnte beide aber nicht. Meppen nutzte die Schockstarre der Rostocker. Das Spiel wurde mit einem Freistoß fortgesetzt, und Ballmert gelang der Anschlusstreffer zum 1:2 (60.). Meppen war plötzlich wieder im Spiel, das aus Rostocker Sicht nun zu kippen drohte.

Nach einem Konter hätte Scherff wieder für klare Verhältnisse sorgen können. Doch der Schuss des Linksverteidigers klatschte gegen den rechten Pfosten. Dass Hansa diese Großchance nicht nutzte, wurde umgehend bestraft. Nach einer Ecke kam auf der anderen Seite Al-Hazaimeh frei zum Kopball und traf zum 2:2-Ausgleich (67.). Das Spiel war dem Tabellenführer innerhalb von sieben Minuten aus den Händen geglitten.

Härtel nahm mit Verhoek und Breier beide Torschützen aus dem Spiel und versuchte, mit der Einwechslung von Engelhardt und Farrona Pulido der auf Messers Schneide stehenden Partie neue Impulse zu geben. Doch im Spiel nach vorn ging in der Schlussphase für Hansa nicht mehr viel. Meppen suchte häufiger den Weg zum Tor, um den heißen Fight komplett zu kippen. Doch auch die Mannschaft des neuen Trainers Rico Schmitt (spielte von 1988-93 in Greifswald) war in ihren nicht zielstrebig genug.

Am Ende war es ein Spiel mit offenem Visier, beiden Teams war der eine Punkt an diesem sonnigen Nachmittag im Emsland zu wenig. Als die reguläre Spielzeit abgelaufen war, haute Hansa noch mal einen raus. Wieder war es Simon Rhein, der mit einem Freistoß den Weg zum Siegtor ebnete: Dieses Mal zog der eingewechselte Türpitz nach Ablage von Farrona Pulido mit rechts ab und traf zum umjubelten 3:2 (90.+1). Ein großartiges Comeback des Ex-Sandhauseners, der zuletzt zwei Mal nicht zum 18er-Kader gehört hatte.