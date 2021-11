Moral nicht belohnt: TSV Havelse verliert gegen 1860 München

Engagement und Kampf stimmten einmal mehr beim TSV Havelse, zumindest nach einer schwachen Startphase. Doch wieder gab’s dafür keine Punkte. Der Drittliga-Zwerg verlor vor 1343 Zuschauern mit 2:3 gegen Traditionsklub 1860 München.

Das Heimspiel in der HDI-Arena fühlte sich allerdings fast wie ein Auswärtsspiel an. Aus München (!) waren nicht viel weniger Fans angereist als aus Hannover. Und lauter waren die Auswärtsreisenden allemal. Das dürfte allerdings nicht der Grund gewesen sein, dass Havelse die Startphase verpennte. „Die war einfach schlecht von uns, viel zu passiv“, urteilte Stürmer Julius Düker, der gelbgesperrt nicht auf dem Platz stehen durfte und als Experte aushalf. Und weil seine Mitspieler auch „nicht eng genug dran waren“ an den Löwen, gingen die bereits in der 8. Minute in Führung. Viel zu einfach: Richard Neudecker überlief locker die rechte Abwehrseite, die scharfe Hereingabe grätschte TSV-Kapitän Tobias Fölster ins eigene Tor. Dahinter wäre allerdings auch 1860-Sturmstar Sascha Mölders einschussbereit gewesen. „1860 war einfach griffiger“, fand da auch TSV-Trainer Rüdiger Ziehl.