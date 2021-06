"Wird uns im Abstiegskampf enorm helfen": TSV Havelse verlängert mit Yannik Jaeschke

Der Drittliga-Kader des TSV Havelse nimmt weiter Formen an. Nach den Verpflichtungen von Stürmer Julius Düker (vom SV Meppen) , und Rückkehrer Fynn Arkenberg (SV 06 Rödinghausen) sowie der Vertragsverlängerung von Noah Plume bleibt den Garbsenern auch Torjäger Yannik Jaeschke erhalten.

Kaderplanung, Trainerteam, Tipps von Zimmermann: So will Ziehl mit Havelse die Liga halten

Matthias Limbach, Sportlicher Leiter des TSV, sagt: „Wir freuen uns, dass mit Yannik eine weitere wichtige Säule der Aufstiegsmannschaft unseren Weg in der 3. Liga mitgeht und uns erhalten bleibt. Seine Qualitäten im Offensivbereich werden uns im Abstiegskampf enorm helfen."

„Es freut mich einfach riesig, dass ich weiter mit den Jungs zusammenspielen darf. Wir verstehen uns alle sehr gut und natürlich ist die Vorfreude groß auf die 3. Liga!", wird Jaeschke in der Mitteilung der Havelser zitiert. "Wir werden alles reinhauen um erfolgreich zu sein und ich freue mich schnellstmöglich wieder vor unseren Zuschauern spielen zu dürfen."

Sechs Tore in zwölf Spielen

In der Aufstiegssaison war Jaeschke der beste Torjäger der Rot-Weißen und erzielte in zwölf Pflichtspielen sechs Tore. Der gebürtige Nienburger geht in sein fünftes Jahr beim TSV, 2017 war er vom TuS Erndtebrück gekommen.