3:0 bei Türkgücü: Hansa Rostock ist nicht zu stoppen

Der FC Hansa setzt seinen Höhenflug auch ersatzgeschwächt unbeirrt fort: Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel setzte sich am Montagabend beim Aufsteiger Türkgücü München am Ende verdient mit 3:0 (1:0) durch und eroberte damit Tabellenplatz zwei in der 3. Fußball-Liga zurück. Die Treffer im Grünwalder Stadion erzielten Manuel Farrona Pulido in der letzten Aktion der ersten Halbzeit, Bentley Baxter Bahn (59.) und Nik Omladic in der Nachspielzeit. Die Rostocker haben jetzt nur noch einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Dynamo Dresden, der ein Spiel weniger absolviert hat und am Mittwoch Wehen Wiesbaden empfängt. Anzeige

Hansa begann ohne vier Stammspieler (Neidhart, Riedel, Verhoek, und Rhein) und mit zwei Neuen in der Startelf: Die Defensivspezialisten Rother und Schwede, der erstmals auf der rechten Seite verteidigte, waren dieses Mal von Beginn an dabei. Zudem fehlte Ersatzkeeper Ben Voll, der im Training einen Mittelfußbruch erlitten hat. Für ihn saß erst zum zweiten Mal in dieser Saison Luis Klatte auf der Bank. Türkgücü musste auf seinen verletzten Toptorjäger Sliskovic verzichten.

Bilder aus der 3. Liga vom Spiel Türkgücü München - Hansa Rostock Bentley Baxter Bahn (r.) klärt hier kurz vor der Torlinie eine Chance von Türkgücü München. ©

Der Aufsteiger legte dennoch einen stürmischen Start hin und brachte Hansa gleich zwei Mal in Verlegenheit: Einen Kusic-Kopfball klärte Bahn kurz vor der Linie, bei Maiers Schuss war Kolke zur Stelle (beide 2. Minute). Niemann zielte nach einem Konter rechts am Hansa-Tor vorbei (6.). Zuvor hatte Farrona Pulido einen ersten Distanzschuss für den FCH abgegeben (5.).

Türkgücü war in den temporeichen Anfangsminuten das aktivere Team. Barry vergab die nächste gute Möglichkeit, als er nach einem weiteren Konter aus spitzem Winkel das Außennetz traf (14.). Diese hohe Schlagzahl konnte der Aufsteiger nicht halten, weil Hansa sich zunehmend besser auf die Angriffe der Münchner einstellte. Offensiv fanden Breier, Türpitz und Co. allerdings weiter kaum statt. Bezeichnend: Der bis dahin beste Angriff der Rostocker über Scherff, Bahn und Schwede blieb ohne Abschluss (23.), weil der Rechtsverteidiger für seine Hereingabe keinen Abnehmer fand.



Nach einem Standard gelang den Rostockern am Ende einer durchwachsenen ersten Halbzeit dann doch noch der Lucky Punch: Farrona Pulido hatte im Anschluss an eine Bahn-Ecke viel Platz im Strafraum, zog aus acht Metern mit links ab und traf zur schmeichelhaften Führung (45.). Es war die erste zwingende Möglichkeit für Hansa – mehr Effizienz geht nicht. „In der zweiten Halbzeit müssen wir deutlich besser werden“, mahnte Härtel Assistent Ronny Thielemann.

In jedem Fall war das 1:0 ein gutes Omen für den zweiten Durchgang: Mit einer Führung im Rücken ist Hansa in dieser Saison ausnahmslos als Sieger vom Platz gegangen. Und das wollten sie auch an diesem regnerischen Abend in München-Untergiesing. Wieder waren es Farrona Pulido und Bahn, die es regelten: Dieses Mal bereitete Farrona Pulido mit einem Pass in die Tiefe vor, und Bahn schlenzte den Ball aus zwölf Metern zum 2:0 in die lange Ecke – die Vorentscheidung.

Aber auch der Gastgeber sendete noch mal offensive Lebenszeichen, als Sararer Kolkes Tor nach einem Konter knapp verfehlte (71.) und Niemann die Latte traf (73.). Breier hätte im Gegenzug alles klarmachen können, scheiterte aber an Keeper Vollath (74.). Besser machte es in der Nachspielzeit der eingewechselte Omladic, der den Ball nach einem Konter cool versenkte.