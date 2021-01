Spiel des FC Hansa Rostock in Lübeck abgesagt

Der FC Hansa Rostock wird die kürzeste Fahrt zu einem Auswärtsspiel in der 3. Liga wiederholen müssen. Die für Sonnabend um 14 Uhr angesetzte Begegnung beim VfB Lübeck wurde gut eine Stunde vor dem geplanten Anpfiff abgesagt. Der Platz, auf dem die Lübecker zuletzt am vergangenen Mittwoch gespielt hatten, war in keinem akzeptablen Zustand.

Anzeige