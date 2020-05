DFB-Bundestag schmettert zweigleisige 3. Liga ab: Deutliches Votum gegen Aufteilung

Es ist eine der wichtigsten Entscheidungen beim Außerordentlichen DFB-Bundestag - und eine sehr eindeutige. Die 3. Liga bleibt so erhalten, wie sie ist: Beim DFB-Bundestag stimmte am Montag eine große Mehrheit gegen eine Aufspaltung der dritthöchsten Spielklasse in zwei Staffeln ab der Saison 2020/21 und folgte damit einem dringenden Plädoyer des Verbandes. Die große Revolution blieb somit erwartungsgemäß aus.

Mit 18 von 253 Stimmen dafür verfehlten die Antragsteller am Montag die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit deutlich. Der Vorstoß für eine zweigleisige 3. Liga war von mehr als 20 Regionalligisten unterstützt worden. 92,44 Prozent stimmten gegen den Antrag, nur 7,56 Prozent der zur Abstimmung berechtigten Personen stimmten in der Video-Konferenz dafür. Der Antrag war von Regionalligist SV Elversberg erarbeitet worden und wurde von zahlreichen Viertligisten unterstützt.

DFB-Bundestag votiert für Fortsetzung der 3. Liga

Wenig später votierte der DFB ebenso deutlich für eine Fortsetzung der Saison am 30. Mai. "Dem DFB bleibt gar keine andere Wahl, als die 3. Liga fortzusetzen. Es sollte jedem einleuchten, dass eine nationale Liga spielen können muss, selbst wenn das in zwei Bundesländern noch nicht möglich ist“, sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch. Andernfalls käme man vereinbarten Pflichten nicht nach, was mit hohen finanziellen Risiken verbunden wäre. "Wir müssen uns nicht nur mit dem Jetzt, sondern auch mit der Zukunft befassen." Der DFB sei "nicht der Spielball einiger weniger, die noch dazu untereinander zerstritten sind".

