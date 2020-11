30:16! HC Leipzig zündet Adventsfeuerwerk

Leipzig. Ein Geisterspiel ist, wenn es trotzdem kracht und der Team-Funke plus Fan-Herzen zum beiderseitigen Erfolgserlebnis führen. So geschehen gestern Nachmittag, als die HCL-Spielerinnen gegen Wuppertal ein Adventsfeuerwerk zündeten: Die Mannschaft von Cheftrainer Fabian Kunze (30) feierte in der vorgezogenen Zweitligapartie einen klaren 30:16 (13:6)-Erfolg, der den fünften Tabellenplatz sicherte.

