30:31! Handball-Drittligist Wolfsburg fehlen 71 Sekunden zum ersten Punkt

Klar, eine knappe Niederlage tut weh, diese sollte Wolfsburg aber Mut machen. "Ich sehe das Positive, die Spielerinnen entwickeln sich weiter. Aber natürlich sind sie erst einmal bitter enttäuscht", so VfL-Coach Oliver Bült. Der VfL, bei dem Zugang Celina Friede im Tor ihr Saisondebüt feierte, kämpfte sich immer wieder zurück, ließ auch nicht locker, wenn Hannover (mit dem Ex-VfL-Trainer Thomas Löw als Coach) mal drei oder vier Tore davonzog.

In der 54. Minute lag Wolfsburg dann nach Toren von Lena Witzke und Lara Neumann zum zweiten Mal in der Partie vorn – 29:28. Bitter: Wolfsburg verpasste das 30:28, pennte dann beim Gegenzug - 29:29. Jette Holzkamp glich in der Folge nochmal zum 30:30 (58.) aus, doch das lange dem VfL nicht zum ersten Punktgewinn - auch, weil das Schiri-Gespann, mit dessen Leistung Bült alles andere als zufrieden war, beim letzten Freiwurf für Wolfsburg die Sekunden runterlaufen ließen. "Sie haben die HSC-Deckung dreimal korrigiert, dann war die Zeit um. Werfen konnten wir nicht mehr..."

Es war zwar der letzte Hinrunden-Spieltag, doch der VfL hat noch das Nachholspiel gegen den PSV Recklinghausen am 18. Dezember (19 Uhr). Zuvor steht jedoch der Rückrundenstart am Samstag (15 Uhr) bei der SG Kirchhof an.

VfL: Ruppelt, Friede – Matte, Neumann (4/1), Kusian (7), Wöhner (2), Holzkamp (4), Fanslau (3), Wagner, Witzke (10/1), Liebing, Tauker, Meyer, Kosub.