30 Artikel für Menschenrechte: Das steckt hinter der DFB-Aktion mit den umgedrehten Trikots

Der Protest der deutschen Nationalspieler vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Island (3:0) am vergangenen Donnerstag war nicht zu übersehen und zog weite Kreise: Nachdem die DFB-Stars um Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Kapitän Manuel Neuer die Botschaft "Human Rights" zeigten, war das Echo zunächst einhellig: Ein starkes Zeichen vor allem an WM-Gastgeber Katar, seit Jahren wegen Verletzungen von Menschenrechten in der Kritik. Später gab es jedoch auch zum Teil heftige Missbilligung für die Aktion, nachdem der DFB ein hochproduziertes Video mit einer Art "Making Of" veröffentlichte.

Subtiler gingen Neuer & Co. am Sonntag vor der Partie gegen Rumänien zu Werke - man musste schon genauer hinschauen, um die Aktion richtig deuten zu können, die sich die Nationalspieler diesmal einfallen ließen: Als sie ihre Jacken für das obligatorische Teamfoto abstreiften, kamen darunter umgedrehte Trikots zum Vorschein. Erst nachdem das Bild im Kasten war, wurde das Jersey wieder richtig herum angezogen - die Ersatzspieler auf der Bank taten es ihren Kollegen in der Startelf gleich. Der DFB twitterte dazu: "Wir für 30!" Doch was hatte es damit auf sich?

Was bedeutet der Protest mit den umgedrehten Trikots?

Die nach vorne gerichteten Rückennummern sollten die Zahlen der insgesamt 30 Artikel in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) der Vereinten Nationen (UN) symbolisieren. Ohne den Namen des kommenden WM-Gastgebers Katar zu erwähnen, sorgte die DFB-Auswahl damit erneut für ein Zeichen gegen die Zustände im Emirat, die auch schon die Teams aus Norwegen, Dänemark und den Niederlanden mit ähnlichen Aktionen kritisiert hatten. Besonders die Bedingungen für Gastarbeiter in Katar werden seit Jahren von Menschenrechtsorganisationen kritisch bewertet.

"Es ist etwas, was im Moment die Welt sehr prägt. Deswegen wollten wir da wieder ein kleines Zeichen setzen", sagte Kai Havertz gegenüber RTL. "Wir hoffen, dass solche kleinen Zeichen eine große Wirkung haben. Deswegen haben wir uns entschieden, das so zu machen."

Was steht in den 30 Artikeln für Menschenrechte?

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UN wurde am 10. Dezember 1948 in Paris verkündet. Dabei geht es um allgemeine Rechte, die ohne Ausnahme jedem Menschen auf der Welt zustehen sollen. In der Präambel erklärt die Generalversammlung der UN die Erklärung "als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal" . Die UN-Generalversammlung legte in der AEMR vor allem grundlegende Ansichten über die Menschenrechte dar, in denen es etwa um Aspekte wie Freiheit, Verbot von Diskriminierung, Verbot von Sklaverei oder Folter, Gleichheit vor dem Gesetz, Anspruch auf ein faires Verfahren, Asylrecht, Religionsfreiheit, Recht auf Arbeit, Bildung und Wohlfahrt geht. In Artikel 1 etwa steht wörtlich: "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen."

