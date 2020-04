30 Tage lang 9. Döbelner Halbmarathon

Döbeln. Der 9. Döbelner Halbmarathon wird um ein Jahr verschoben. Die Organisatoren vom Team neuelaufkultur des Welwel Sport- und Tanzvereins haben sich aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der aktuell nicht absehbaren Entwicklung entschlossen, die für den 13. September in diesem Jahr geplante Veranstaltung abzusagen. „Gemeinsam“ gelaufen werden soll in diesem Jahr aber trotzdem noch.

Bis zum 31. August gilt momentan das coronabedingte Verbot, große Veranstaltungen durchzuführen. Zwei Wochen später hätte der Startschuss für den 9. Döbelner Halbmarathon am Welwel Sport- und Freizeitzentrum fallen sollen. In den vergangenen Jahren hatte der Lauf stets mehrere hundert Teilnehmer versammelt. „Das ist uns zu heiß“, sagt Organisationsleiter Andreas Bunk. „Derzeit ist einfach nicht absehbar, wie sich die Situation entwickelt.“

Nikolauslauf soll nicht ausfallen

Ergebnisse online melden

So ganz ohne vergleichendes Laufen soll das neuelaufkultur-Jahr dann aber doch nicht verstreichen. „Wir haben uns gedacht, dass wir den September einfach zu unserem virtuellen Wettkampfmonat machen“, so Bunk. Das Team hat sich überlegt, dass einfach jeder, der Lust und Laune hat, individuell auf der Döbelner Halbmarathonstrecke seinen ganz persönlichen Wettkampf über die fünf, zehn oder 21,1 Kilometer absolvieren kann, und zwar in der zeit vom 1. bis 30. September. Start ist wie immer am Welwel. Damit jeder die selbe Strecke läuft, werden die jeweiligen Wendepunkte in irgendeiner Form markiert. Wer die Strecke in den zurückliegenden Jahren noch nicht gelaufen sein sollte, findet sie auf der Homepage des Teams.