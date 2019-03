300 Gäste hängen in Bitterfeld an den Lippen von Ralf Rangnick

Bitterfeld. Rekordbeteiligung beim 49. Bitterfelder Unternehmergespräch am Mittwoch in der mondänen Kassenhalle der Kreissparkasse. 300 Multiplikatoren (wichtige Menschen) sind dabei, die Grußworte von Landrat Uwe Schulze, 57, weisen den Weg zur zweitwichtigsten Nebensache der Welt: Fußball. Und zum wichtigsten Mann bei den benachbarten sächsischen Roten Bullen : Ralf Rangnick.

Schulze nennt den Einstieg von Red Bull in den Leipziger Fußball eine Erfolgsgeschichte. „Für den Investor, für RB Leipzig und die Fußball-Fans in Mitteldeutschland.“ Die wirtschaftlichen Effekte „betreffen viele Bereiche, der Imagegewinn ist riesig, die Fankultur friedlich“. Schulze: „Der Fußball-Osten ist zurück auf der großen Fußball-Landkarte. Auch und vor allem dank Ralf Rangnick.“

Applaus, Applaus, Applaus. Danach hängen die 300 Männlein/Weiblein an Rangnicks Lippen. Der 60-Jährige erzählt von seinem ersten Date im Backnanger Garten mit Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz 2012, blickt auf das Grauen von Piesteritz (Rangnicks erstes RB-Spiel), das Lotter Tor zur Welt 2013, die Aufstiege unter Alexander Zorniger (2013/2014) und seiner Wenigkeit (2016).

Rangnick beleuchtet die Strahlkraft eines Bundesliga-Standorts, gewährt intime Einblicke in das rund um die Uhr köchelnde Fußball-Labor am Cottaweg und sagt, weshalb drei Handys zwei zu viel sind und drei abendliche Weizenbiere den Nachtschlaf ruinieren. Rangnick lässt auch den jüngsten Neuzugang in spe – den 18-jährigen Brasilianer Luan Candido – nicht unerwähnt.