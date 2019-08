300 Plakate in Sachsen – RB Leipzig weitet Kampagne für Toleranz aus

Leipzig. RB Leipzig geht kurz vor der Landtagswahl in Sachsen mit seinem öffentlichkeitswirksamen Engagement für Toleranz und Vielfalt weiter in die Offensive. Im Rahmen der Kampagne "Unser Ball ist Bunt“ startete am Dienstag eine neue Aktion. Laut Verein sind an knapp 300 Standorten in ganz Sachsen in den kommenden Plakate zu sehen, auf denen neben den Spielern Marcel Halstenberg, Yussuf Poulsen, Tyler Adams, Nordi Mukiele und Kevin Kampl auch Trainer Julian Nagelsmann Schilder mit vom Club gewählten Werten halten. Unter den Worten „Unsere Aufstellung“ ist dort nun unter anderem die Begriffe „vielfältig“, „tolerant“ und „familiär“ zu lesen.

„In meiner Mannschaft spielen Profis aus 14 unterschiedlichen Nationen – und es funktioniert. Der Fußball vereint und verbindet. Unser Ball ist bunt und bleibt bunt und wir stehen als Club für Vielfalt, Toleranz, Offenheit und Respekt“, wird Nagelsmann im Rahmen der Präsentation zitiert. Auch im Internet wurde die Kampagne geschaltet.

Mehrere Aktionen in den vergangenen Wochen

Zuletzt drängte RB mehrfach mit Aktionen für mehr Toleranz in die Öffentlichkeit. So lief das Team beim 3:2-Erfolg gegen den VfL Osnabrück in der ersten Runde des DFB-Pokals mit einem Ärmeldruck des nun auch bei der Plakataktion verwendeten Slogans auf. Fans konnten sich das Logo kostenlos auf ihre Trikots der Saison 2019/20 drucken lassen.

Vergangene Woche setzten die Roten Bullen zudem ein Zeichen für sexuelle Vielfalt. Vorstandsmitglied Ulrich Wolter hatte stellvertretend für den Club und auf Initiative des 2017 gegründeten schwul-lesbischen Fanclubs "RainbowBulls" die "Berliner Erklärung" unterzeichnet. Deren Unterstützer verpflichten sich, unter anderem aktiv gegen Homophobie und Sexismus im Fußball einzutreten.

Keine Parteipolitik

Bereits in diesem Zusammenhang hatte Wolter betont, dass sich RB aus politischen Themen "ein Stück weit“ heraushalten aber Haltung zeigen will. Diese Position wurde nun von Marketing-Chef Florian Scholz noch einmal bekräftigt: "Wir betreiben weiterhin keine Parteipolitik, sondern stehen gerade auch in diesen Tagen für die Grundwerte unserer Gesellschaft ein. Haltung zu zeigen ist für unseren Klub sehr wichtig und wir wollen auch weiterhin unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden."

In der Vergangenheit wurde auch bei den Roten Bullen immer wieder diskutiert, welche Botschaften und wie viel Politik während und im Umfeld von Fußballspielen Platz haben. Am 1. September steht in Sachsen die Landtagswahl an.

