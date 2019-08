300 Teilnehmer bei den 19. Seniorensportspielen in Frohburg am Start

Frohburg. Weil eine 98-jährige Dame aus Markkleeberg drei Tage vor dem Sportfest krankheitsbedingt absagen muss, ist sie die älteste Teilnehmerin: Ruth Goldmann, 85, vom Volkssportverein (VSV) ’77 Borna. Feiern lassen will sie sich deswegen nicht. Kein Wunder, gegenüber Liselotte Kämpfer, dem Ehrenmitglied vom VSV, das inzwischen kürzer treten müsse, sei sie fast noch ein junger Hüpfer: „Lilos 99. Geburtstag haben wir neulich ganz groß gefeiert“, sagt Ruth und erntet heftiges Nicken bei ihren Kameradinnen Hannelore Dittmann (84) und Gretel Kutzner (83).

Andrea Heinze (63) leitet in Borna nicht nur zwei Gymnastikgruppen, sondern ist Geschäftsführerin des Kreissportbundes. Sie hatte 1993 die Idee zum Seniorensportfest. Fortan wird es alle zwei Jahre, ab 2010 sogar jährlich veranstaltet. Für Andrea, wie sie von ihren betagten Freundinnen gerufen wird, ist die 19. Auflage des Spektakels besonders emotional: „Es ist meine letzte große Aktivität, für die ich den Hut auf habe.“ Sie gehe demnächst in Ruhestand und gibt die Organisation der Spiele in jüngere Hände. Die Nachfolger René Schober und Jörg Heidemann würdigen ihre Verdienste.

Frohburger Freibad bietet beste Bedingungen für die Seniorensportspiele

Hermann Heinze (62) ist der Ehemann der langjährigen Veranstalterin. Und er ist der Schwimmmeister im Frohburger Freibad. Der Ur-Einwohner, der schon als Kind im wildromantischen Steinbruch badete, liebt das Fleckchen Erde: „Natur pur – 200 Meter vom Stadtkern entfernt!“ 1000 Besucher tummeln sich in Spitzenzeiten in dem Freibad, das 1935 eingeweiht wurde. Spielfelder, Wassertretbecken und überall Wiesen: „Beste Bedingungen für die Seniorensportspiele.“ Zum 13. Mal finden die in Frohburg statt – in Bad Frohburg, wie es auf dem Hemd des augenzwinkernden Schwimmmeisters zu lesen ist.

Zur Musik neuseeländischer Indianer leitet Gudrun Paul, Vorsitzende des Grimmaer Gymnastikvereins, die Gleichgewichtsübungen. Weil so viele Turnerinnen am Start sind, ist genügend Abstand wichtig: „Damit wir den Popser ausfahren können, ohne dass ihn die Dame dahinter in der Nase hat.“ Das Lachen verkneifen sich die Sportlerinnen. Sie sind viel zu konzentriert: spüren den Windhauch, strecken die Arme in Richtung Sonne, weiten ihre Lungen. 50 Frauen aus Pomßen, Großbardau und Grimma bilden eine Fahrgemeinschaft, um per Bus nach Frohburg zu gelangen.

Chapeau ! Älteste Teilnehmerin war die 85-jährige Regina Goldmann. © Jens Paul Taubert

35 Helfer machen das ganztägige bunte Treiben erst möglich. Das Rote Kreuz ist genauso dabei wie Gunnar Rietzsch-Matros vom Gesundheitsamt, der Körperfett und Blutdruck misst. Auch Angela Junghans von der Fußpflege ist vertreten. Das Team vom „Schützenhaus“ fährt die Gulaschkanone auf und serviert lecker Kartoffelsuppe mit Bockwurst. Matthias Lindner chauffiert die rüstigen Sportlerinnen auf Wunsch mit seinem Kohrener Landexpress durch Frohburg. 34 Personen passen in die Bimmelbahn.

Ein touristisches Angebot, das sich Elke Röntsch (74) und die Frauen vom Colditzer Turnverein nicht entgehen lassen. Sonst recken und strecken sie ihre nimmermüden Glieder einmal die Woche in der Colditzer Turnhalle. Umso erfreuter sind sie, in Frohburg an frischer Luft üben zu können: „Es ist Wahnsinn, was wir hier für 15 Euro pro Person geboten bekommen. Jede Menge Workshops, Imbiss und Mittagessen, dazu noch diese stimmungsvolle Stadtrundfahrt. Und am späten Nachmittag folgt der Sportlerball mit reichhaltigem Buffet!“

Beste Werbung für Bewegung im hohen Alter

„Oldtimer, kein Rost, nur leichte Gebrauchsspuren, Topzustand“, ist auf dem Nicki der Turnerinnen der Sportgemeinschaft Blau-Weiß Zwenkau zu lesen. Dass dies kein hohler Spruch ist, beweist Roswitha Thiele (75) beim munteren Tänzchen mit Alex. Alex, das ist Alexander Gepting. Der 52-jährige Russlanddeutsche kam nach der Wiedervereinigung aus Sibirien nach Sachsen. Er lässt die „Sportfreunde Neukieritzsch“, die „Groitzscher Frauenpower“ und die „Volleyballfreunde Haudruff“ manch flotte Sohle aufs Parkett legen: Ruckizucki, Bumswallera, Tulpen aus Amsterdam.

Für den Kreissportbund, Dachorganisation von 335 Vereinen mit über 42.000 Mitgliedern, beste Werbung für Bewegung auch im hohen Alter. Neben den Kinder- und Jugendspielen mit über 4000 Teilnehmern sowie dem Sportfest für Menschen mit körperlichem Handicap (350 Sportler) gelten die Seniorenspiele als drittes großes Event mit beträchtlicher Außenwirkung. Gedacht ist sogar an die Bewohner des benachbarten Altersheimes, denen es nicht möglich ist, ins Freibad zu kommen: Christine Schmidt aus Grimma fährt extra dort hin und macht mit ihnen Sitzgymnastik.

Kegeln, Schach und Schießen heißt es im Schützenhaus. Gewinnern und Platzierten winken Preise und Urkunden. Die ganze Woche über bitten einzelne Seniorensportgruppen im Landkreis zu Tagen der offenen Tür. Am Freitag, 19 Uhr, steigt in der Frohburger Turnhalle das Tischtennisturnier für die reifere Jugend. Und was machen eigentlich die Männer? Der Bornaer Klaus Lange (75) ist im Frohburger Freibad einer der ganz wenigen Vertreter des starken Geschlechts. Er trägt zwar Sportklamotten, sitzt aber auf der Bank: „Wassergymnastik kann ich nicht mitmachen. Ich hab’ Rücken.“

