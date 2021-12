31:21-Klatsche in Flensburg: SC DHfK Leipzig scheitert an Keeper Moller

„Zu viel Roulette aus dem Rückraum“

Grün-Weiß verliert die Kontrolle

Mit dem ersten erfolgreichen Strafwurf und weiteren Tempogegenstößen hielten sich die Grün-Weißen im Spiel, fanden aber auch mit sieben Mann kaum einen Weg vorbei am Deich, den die Norddeutschen am Kreis aufgeschüttet hatten. Fast jeder Distanzschuss landete in einem Block oder in den Armen des Wellenbrechers Moller im Kasten, der zur Pause auf unfassbare 13 (!) Paraden und eine Quote von fast 60 Prozent kam. „Wenn du einmal im Rhythmus bist, fallen auch die schweren Würfe leichter“, erklärte der 32-Jährige später am Sky-Mikrofon und lobte die gute Defensivarbeit seiner Vordermänner. Mit 9:13 ging es in die Kabine, in der eine Lösung gegen diese Abwehr und ihren Keeper gefunden werden musste. Vergebens.