31. Leipziger 100-Kilometer-Lauf: Alexander Sellner überquert Ziellinie als erster 

Leipzig. Sechs Uhr am Morgen ging es für die Läufer los und die Aktiven wurden gleich nach dem Start von einem Gewitterregen begrüßt - eine willkommene Abkühlung gegenüber den 36 Grad vom Vortag. Schon in der ersten 10-km-Runde mischte der weitangereiste Alexander Sellner aus Passau in der Runde der schnellen 50-km-Starter mit und nach fünf 42-Minuten-Runden hatte er an der Spitze des Feldes der 100-km-Starter einen deutlichen Vorsprung, den er in der zweiten Hälfte des Laufes noch ausbaute.