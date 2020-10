32:27! VfB-Handballer bejubeln historischen Sieg

Auch in der zweiten Halbzeit agierte Fallersleben mit viel Energie und ließ die Gastgeber kaum ernsthaft an eine Aufholjagd glauben – am Ende standen die historischen ersten Oberliga-Punkte in der Fallersleber Vereinsgeschichte. „Wir hatten einfach eine geile Energie auf dem Spielfeld“, lobte Knobbe. „Wir wollten früh in der Saison einen Sieg holen, dass uns das jetzt gelungen ist, ist sehr wichtig für uns.“ Die Geschwindigkeit im eigenen Spiel verdiente ein Sonderlob des Trainers: „Wir haben Börde da kaum mal zur Ruhe kommen lassen. Das war irgendwann sehr zermürbend für sie, immer wieder so schnelle Gegentreffer zu kassieren. Es war ein verdienter Start-Ziel-Sieg für uns.“