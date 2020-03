33:30! Der VfB Fallersleben trotzt der Krankheitswelle

Krankheitswelle

Unter der Woche hatte Fallersleben nämlich teilweise nur sechs Spieler beim Training, ein Großteil des Kaders fehlte krankheitsbedingt. Mit nur elf Spielern trat der VfB die Partie dann an, der Start in die Begegnung ging daneben. „Wir sind mit Warbergs Spiel nicht gut zurechtgekommen. Wir waren in der Deckung nicht aggressiv genug und haben zu viele einfache Tore zugelassen“, fasste Trainer Mike Knobbe zusammen. Nach 20 Minuten fand Fallersleben dann besser ins Spiel und erspielte sich eine knappe Halbzeitführung.