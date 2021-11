33:30 in Hameln: Fallerslebens Oberliga-Handballer krönen Auswärts-Tour mit "bester Saisonleistung"

Sieg zum Abschluss der Auswärts-Tour für Handball-Oberligist VfB Fallersleben: Am Samstag setzte sich die Mannschaft von Trainer Mike Knobbe mit 33:30 (16:17) beim VfL Hameln durch, für die Fallersleber war es der dritte Sieg im vierten Auswärtsspiel in Folge. „Man hat zwei Mannschaften gesehen, die um jeden Preis gewinnen wollten“, so Knobbe. „Beide haben bis zum Ende gekämpft, deshalb Kompliment an beide Mannschaften, die aus meiner Sicht jeweils ihre beste Saisonleistung abgeliefert haben.“ Durch den Sieg steht Fallersleben auf dem dritten Tabellenplatz.

Am kommenden Wochenende steht für den VfB das erste Heimspiel nach dann sieben Wochen an, am Sonntag ist der Lehrter SV zu Gast in der Sporthalle am Windmühlenberg. „Ich hoffe, dass es so weit kommt und uns kein Riegel vorgeschoben wird“, sagt Knobbe. Am Montagabend tauscht sich der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) mit den Oberligisten aus, ob und wie die Saison bei einer eventuell eingeführten 2G-Plus-Regel fortgesetzt werden kann. „Ich will weiterspielen. Sollte 2G-Plus kommen, ist es natürlich ein anderer Aufwand, aber letztendlich ist es unser Sport, und wir brauchen diesen Wettkampf, um glücklich zu sein“, so Knobbe. Und dann endlich wieder vor den eigenen Zuschauern: „Es wäre fantastisch, wenn wir wieder in der eigenen Halle vor unseren Fans spielen können.“

Anzeige

VfB: Hartfiel (11), D. Schmidt, M. Schmidt, Wolff (1), Schroeter (7), Lopez (3), Siggelkow, Grassel (2), Bangemann (2), Wilken, Fuhlrott, Behrens (7).