34:29 gegen Duderstadt: Stromausfall stoppt Fallerslebens Handballer nicht

"Ich bin sehr zufrieden, gerade wenn man bedenkt, dass wir durch Spielverlegungen nicht immer im Rhythmus waren und die letzten beiden Spiele nicht erfolgreich gestaltet haben", sagt der Trainer. "Das waren gute Schritte in die richtige Richtung." In einem über weite Strecken engen Duell zog Fallersleben den Gästen rund 15 Minuten vor Schluss davon, erspielte sich den Fünf-Tore-Vorsprung, der auch bis zum Ende hielt. "Duderstadt ist ein unangenehmer Gegner, hat das bis dahin gut gemacht", sagt Knobbe, dessen Team aber durchaus Möglichkeiten gehabt hätte, früher davonzuziehen.

In der 34. Minute gingen im Handball-Oberliga-Spiel zwischen dem VfB Fallersleben und dem TV Jahn Duderstadt plötzlich die Lichter aus. Rund 30 Minuten lang gab's kein Licht in der Halle - wahrscheinlich die Folge eines durch den Sturm hervorgerufen Kurzschlusses. "Einen großen Dank an Duderstadt, dass sie mit uns gewartet haben. Denn es gab in dem Moment auch Gespräche, ob das Spiel abgebrochen werden muss", sagt VfB-Coach Mike Knobbe, der seinem Team beim 34:29-Sieg eine starke mannschaftliche Geschlossenheit attestierte.

So wie beispielsweise als der VfB nach gut einer halben Stunde mit 19:17 in Führung gegangen war, nach der Spiel-Unterbrechung aber zwischenzeitlich einen 20:21-Rückstund hinnehmen musste. "Die Jungs haben als Mannschaft gut gearbeitet und gekämpft, haben nach dem Rückstand vor allem den Kopf nicht hängen gelassen", lobt Knobbe, für den die zwei Niederlagen zuvor in Stadtoldendorf (25:29) und gegen Lehrte (27:31) vor allem darauf zurückzuführen seien. "Das kann schon mal passieren, dass die Mannschaft dann in ihre Einzelteile zerfällt. Das war aber diesmal nicht der Fall."

Sich nun lange ausruhen kann der VfB allerdings nicht - am Mittwoch (20 Uhr) geht's direkt weiter mit dem Nachholspiel bei den HF Helmstedt-Büddenstedt. "Helmstedt ist nicht so weit weg, da haben wir uns entscheiden, das unter die Woche zu legen", erklärt Knobbe, für den das Duell eine kleine Wundertüte ist. Denn am Mittwoch ist normalerweise weder Spiel noch Training für den VfB, eine ungewohnte Situation. "Da müssen wir mal gucken, wie das läuft", sagt er. So oder so wird Fallersleben gegen den Lokalrivalen hoch motiviert sein, allerdings weiß auch Knobbe: "Von der Tabelle her sieht es gut für uns aus, aber Derbys haben ihre eigenen Gesetze."

VfB: D. Schmidt, Wilken - Schmidt, M. Schmidt, Hoffmann (2), Tangermann, Hartfiel (6), Wolff, Schroeter (6), Lopez (7), Bangemann, Meurer, Fuhlrott (2), Behrens (7), Ranogajec (4).