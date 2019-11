343 Stufen zum Abschluss der Sparkassen-Challenge: Treppensprint fordert Läufer heraus

Leipzig. Der Abschluss der Sparkassen-Challenge 2019 hatte es noch einmal in sich. Beim Treppensprint am 9. November ging es für die insgesamt 126 Läuferinnen und Läufer über 343 Treppenstufen und 62 Höhenmeter hinauf in die 17. Etage des Sparkassen-Hauptgebäudes in Löhrs Carré - und das natürlich so schnell wie möglich.