35:31-Erfolg gegen Herrenberg! HC Leipzig fängt sich nach Roter Karte schnell

Leipzig. Das vor allem durch eine geschlossene Teamleistung, die Garant für den 35:31 (18:14)-Erfolg war. Während die Gäste in der prall gefüllten Brüderhalle (692 Zuschauer) mit Lea Neubrander auf eine ligaweite Topscorerin im Rückraum setzen konnten, musste Laura Majer als Stammkraft vom 7-Meter-Punkt passen. Doch die Leipzigerinnen überzeugen die gesamte Saison über bereits durch eine breite Offensive, die auch in diesem Spiel den Ausschlag geben sollte.

Nach einer umkämpften Anfangsphase erspielte sich der HCL immer wieder Chancen und nutzte diese effektiv. Nach einer zeitigen Führung brachten die Spielerinnen von Trainer Jacob Dietrich diese mit 18:14 verdient in die Halbzeit. Einzig Herrenbergs Starspielerin hielt mit insgesamt 12 Treffern ihr Team gegen ein dominantes Leipzig noch im Rennen. Ich finde, wenn wir vorne 31 Treffer machen, hat offensiv einiges sehr gut geklappt. Allerdings waren Abwehr und Torwartspiel heute nicht gut abgestimmt, sodass du hier dann eben nicht gewinnen kannst“ , so die überragende Lea Neubrander unmittelbar nach der Niederlage.

„Die Serie geht weiter“

Das letzte große Hurra der Württembergerinnen fand in der 40. Minute statt, als HCL-Leistungsträgerin Julia Weise vom Feld geschickt wurde und Lea Neubrander den folglichen Strafwurf zum Ausgleich nutzen konnte. Doch Leipzigs Jaqueline Hummel hatte darauf eine Antwort parat und führte ihr Team mit einigen schnellen Gegenstößen wieder auf die Siegerstraße: „Mit der roten Karte kam vielleicht kurz mal ein Bruch in unser Spiel, aber wir haben uns danach schnell wieder gefangen und unser Spiel wieder durchgezogen. Ich sehe mich natürlich in einer Führungsrolle, aber insgesamt war es wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung. Unsere Gegner können sich sehr schwer auf uns einstellen, weil jeder bei uns Tore erzielen kann, dass macht uns so unberechenbar“, so die Kapitänin.