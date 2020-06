35 Runden Vollgas am Sachsenring: Leipziger Felix Groß mit Top-Ten-Platz zufrieden

Hohenstein-Ernstthal. Tobias Nolde (22) aus dem sächsischen Burgstädt hat am Sonntag am Sachsenring das erste Radrennen auf Deutschlands Straßen in dieser Saison gewonnen. Nach 120 schweren Kilometern setzte er sich im Spurt der Ausreißer gegen den aus Stollberg stammenden Immanuel Stark (26) durch – dem Duo gelang ein Doppelsieg für das in Thüringen ansässige Bundesliga-Team P&S-Metalltechnik.

Nur knapp die Hälfte der 50 Starter erreichten am legendären Sachsenring nach 35 kraftzehrenden Runden das Ziel. Denn es entwickelte sich schnell eine Art Ausscheidungsrennen – alle überrundeten Fahrer wurden aus dem Wettkampf genommen.

Startaufstellung erinnert an Motorrad-Grand-Prix

„Nach dem Startschuss gab es nur eine Devise: Vollgas“, sagte der Leipziger Bahnspezialist Felix Groß, der mit seinem zehnten Platz nach 3000 Höhenmetern sehr zufrieden war. Am Sonntag war er besonders erstaunt, als er sich nach dem ersten Wettkampf seit drei Monaten die Müdigkeit aus den Muskeln radeln wollte: „Meine Beine fühlten sich nicht schwer an. Ich bin gut in Form und habe in wohl im Training vieles richtig gemacht.“ Das Hygienekonzept (Lücken zwischen den Fahrzeugen auf dem Parkplatz, einzelnes Betreten der Startnummernausgabe) überzeugte den 21-Jährigen vom SC DHfK. Nun hofft der WM-Fünfte nahtlos auf weitere Wettkämpfe.