35. Sachsen-Dreier: Mit Stock über Stein

Autofahrer waren am Sonnabend aus Richtung Großweitzschen über Scheergrund nach Leisnig definitiv in der Unterzahl. So manch einer mag sich bei wunderbarstem Wanderwetter gewünscht haben, das Blechross am Rand abzustellen und einfach mitzuwandern, mit den Dutzenden Gruppen von gut gelaunten Fußgängern.

Zum Beispiel mit Grit Köhler, Barbara Dotzau und Steffi und Olaf Starke. Sie hatten sich am Morgen extra mit dem Shuttlebus aus Döbeln nach Leisnig fahren lassen und nahmen ab halb 9 die 19 Kilometer zurück nach Döbeln unter die Füße. „Wir sind gern an der Luft und man trifft immer Freunde, die man lange nicht gesehen hat“, freut sich Olaf Starke.

Einsatz von Laufstöcken ist beim Sachsen-Dreier Neuheit

Zum sechsten Mal ist die Gruppe dabei – tolles Wetter hatten sie bislang immer, sagen sie. Etwas, dass man an diesem Tag von vielen Wanderern hört. Neu für sie ist der Einsatz von Walking-Stöcken. „Manchmal sind einem die Hände eingeschlafen“, erklärt Grit Köhler. „Und bergauf geht es wesentlich besser“, fügt Barbara Dotzau hinzu. Dass dabei auch die Klopfer im Rucksack helfen geben sie augenzwinkernd zu.

Ihr Tipp, an der Verpflegungsstation am Bahnhof Klosterbuch anzuhalten, wird sofort umgesetzt. Nach drei Jahren Pause ist hier mal wieder ein Haltepunkt. Jedes Jahr dabei ist Katrin Reinhold mit der ganzen Familie. Und wenn die Döbelnerin, die heute im bayrischen Dachau lebt, ganze Familie sagt, meint sie auch die ganze. „Ich vertrete hier meinen Vater als Chefin am Verpflegungsstand. Meine Schwester aus Potsdam ist auch dabei, die Enkel aus Leipzig und Berlin laufen mit“, zählt sie auf.

Fast 3.500 Teilnehmer beim 35. Sachsen-Dreier

Und das ist noch nicht alles. Schwager Uwe Seidler stempelt jedem Wanderer sein Kärtchen und Sohn Leon macht fleißig Strichlisten. Mehr als 300 sind gegen halb 11 schon durchgekommen, 3464 werden es insgesamt am Ende des Tages sein.

Dafür ist die Truppe von Katrin Reinhold gut vorbereitet: 270 Liter Tee, 54 Kilo Brot und 20 Kilo Fett bilden die Verpflegungsgrundlage. Dazu kommen eimerweise saure Gurken und stapelweise Bierkisten im Schatten. „Die Leute lieben unsere Fettbemmen und essen nicht nur eine“, meint Günther Szivatz, ebenfalls Helfer vom organisierenden ESV Lok Döbeln. Das kommt auch dem Lokführer der RB 110 zugute, die hier alle zwei Stunden hält. „Dem reichen wir auch mal eine Fettbemme durchs Fenster. Wir haben gedacht, wir richten das hier wie einen Drive-in ein“, scherzt Katrin Reinhold.“,

Wie gut die Pause tut, ist an der tollen Stimmung am Bahnhof zu spüren. Die Gruppen, wie die zehn Beschäftigten des Pflegeheims Schönerstädt – angeführt von Chefin Simone Gerson – genießen den Tag. Sie sind schon zum neunten Mal gemeinsam unterwegs. „Es ist ein toller Ausgleich zur Arbeit“, sagt Gerson. Das sieht sie an diesem Tag nicht alleine so.

