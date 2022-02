36:15 beim Thüringer HC II! HC Rödertal feiert hohen Sieg

Den Grundstein für den deutlichen Erfolg legten die Gäste bereits in der ersten Halbzeit. Nach dem 1:1 (5.) ließen sie die Thüringerinnen überhaupt nicht mehr ins Spiel kommen und zogen sage und schreibe mit einem 11:0-Lauf auf 12:1 (23.) auf und davon. Aus ihrer stabilen Abwehr heraus zogen die Rödertalbienen souverän ihr Spiel auf und nutzten auch in der Offensive ihre Chancen sehr gut.

Auch in der zweiten Halbzeit bestimmten die Daniels-Schützlinge die Partie, zogen schon unmittelbar nach Wiederbeginn auf 19:4 davon. Die Thüringer Gastgeberinnen waren in diesem ungleichen Duell mehr oder weniger überfordert und konnten die Bienen zu keiner Zeit in Gefahr bringen. Schon acht Minuten vor dem Ende hatten die Gäste ihren Vorsprung auf 21 Tore ausgebaut. Nach einem handballfreien Wochenende wartet auf die Rödertalbienen nun am 5. März die alles entscheidende Heimpartie gegen den Tabellenzweiten der Staffel B, den Frankfurter HC.