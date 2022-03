36:24! HC Elbflorenz bejubelt hohen Sieg bei Empor Rostock

Dresden. Die Rostocker Ostseehalle war am Freitagabend fest in Dresdner Hand. Mit einer deutlichen Leistungssteigerung diktierten die Handballer des HC Elbflorenz das Ostderby gegen den HC Empor Rostock und feierten am Ende einen haushohen und hochverdienten 36:24-Sieg (12:10). Es war der zehnte insgesamt in dieser Saison. Bereits am Mittwoch geht es mit dem Heimspiel gegen Coburg weiter. „Es war ein schöner Sieg, sehr gut fürs Selbstvertrauen. Wir haben auch individuell viele positive Sachen gesehen“, freute sich Trainer Rico Göde nach dem klaren Erfolg, ohne zu verkennen, dass bei den Hausherren drei wichtige Spieler fehlten. „Ausschlaggebend war eine sehr gute Abwehr im Verbund mit einem starken Max Mohs im Tor“, befand Göde. Anzeige

Dabei musste der Coach neben Lukas Wucherpfennig kurzfristig auch noch auf Mindaugas Dumcius verzichten, der sich im Abschlusstraining verletzte und die Reise an die Küste nicht antreten konnte. Davon aber ließen sich die Elbestädter nicht beeinflussen. Schon in den ersten Minuten trauten wohl die 2318 Zuschauer in der Ostseehalle ihren Augen kaum. Ivar Stavast eröffnete in der dritten Minute den Torreigen für die Dresdner. Dann glänzte Max Mohs mit einer Parade und der blendend aufgelegte Oskar Emanuel legte mit dem 2:0 nach. Wenig später zeigten die Göde-Schützlinge, wie sie sich diesmal auf die 7:6-Überzahltaktik des Gegners vorbereitet hatten – mit zielsicheren Fernwürfen ins leere Tor. So stellte Niels Kretschmer mit einem Treffer ins leere Gehäuse auf 3:0 (7.) und das gleiche Spielchen gelang wenig später auch René Zobel zum 4:1.

Danach aber kämpfte sich Empor besser in die Partie und schaffte den 4:5-Anschluss (11.). Drei Minuten später eine Schrecksekunde bei den Elbestädtern: Nach einem Foul sah René Zobel Rot und musste vom Feld. Doch Göde stellte um und die Dresdner blieben in Führung. Dennoch war Rico Göde in der Pause nicht zufrieden, nordete seine Jungs noch einmal ein. Und das wirkte.

Sie starteten wie die Feuerwehr in Hälfte zwei, zogen den Hausherren mit ihrem Tempospiel den Zahn. Julius Dierberg vollendete drei Tempogegenstöße und nach sechs Minuten hatten die Dresdner einen Sechs-Tore-Vorsprung (17:11) herausgespielt. Dann hielt auch noch Mario Huhnstock einen Siebenmeter. Dieses Polster im Rücken gab den Göde-Schützlingen Sicherheit. Sie nutzten die zahlreichen Fehler der Rostocker eiskalt aus, hatten in Max Mohs (12 Paraden) einen sicheren Rückhalt und in Julius Dierberg und Oskar Emanuel zwei Werfer, die Empor nicht in den Griff bekam. Tor um Tor bauten die Elbestädter ihren Vorsprung aus. Beim 28:18 (51.) war es erstmals ein Zehn-Tore-Polster. „Die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit waren brutal von uns. Dann lief natürlich alles ein bisschen leichter. Den Schwung wollen natürlich jetzt mitnehmen“, so Rico Göde.