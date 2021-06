37:27 – Footballer der Leipzig Kings überraschen bei ihrem ELF-Debüt in Berlin

Berlin/Leipzig. Welch starke Feuertaufe auf europäischer Ebene: Die kurz vor knapp zusammengestellten Footballer der Leipzig Kings haben am Sonntag ihr nicht nur von den Temperaturen her heißes Auftaktmatch der European League of Football bei den Berlin Thunder im Olympiapark 37:27 (29:15) gewonnen.

Alpha Jalloh glänzt mit Slalomlauf

Die ELF startete aber bereits am Samstag mit zwei würdigen Partien in ihre Debütsaison. Während sich die Stuttgart Surge in letzter Minute 21:17 gegen die Barcelona Dragons durchsetzten, gab es in Polen vor den Augen von Comissioner Esume ein wahres Punktespektakel. Die Breslau Panthers, Konkurrent der Leipzig Kings in der Staffel Nord, setzten gegen mutige Gegner aus Köln mit einem ungefährdeten 55:39 ein klares Ausrufezeichen. Die Sachsen traten gestern in der Hauptstadt vor rund 400 Zuschauern an. Für alle anderen Interessierten wurde das Spiel auf dem Sender „MorethansportsTV“ störungsfrei übertragen, während die ELF-Homepage selbst noch mit einigen technischen Problemen zu kämpfen hatte.