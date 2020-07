37. Leipziger Triathlon: Herausforderer Marcus Herbst dominiert

View this post on Instagram

Wow - was für ein Tag! Vielen, vielen Dank an alle, die an unser ehrgeiziges Vorhaben, unseren Traditionstriathlon nach 36 Jahren nicht absagen zu müssen, geglaubt haben und uns dabei mit viel Herzblut tatkräftig unterstützt haben. Großen Respekt und vielen Dank an alle Finisher und Wettkämpfer, genauso wie alle Helfer, Organisatoren, Sponsoren, an die Stadt Leipzig und an alle Mitglieder des Leipziger Triathlon e.V. #37leipzigertriathlon #leipzigtriathlon #triathlon #triathlontraining #swimbikerun #leipzigertriathlon2020