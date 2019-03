Sandersdorf. Die BSG Chemie Leipzig hat am Freitagabend das Oberliga -Flutlichtspiel bei Union Sandersdorf deutlich mit 4:0 (2:0) gewonnen. Der Tabellenzweite der Staffel Süd bog beim Tabellenachten schon früh auf die Siegerstraße ein, Daniel Heinze traf nach verhaltener Anfangsphase bereits in der neunten Spielminute, Manuel Wajer legte nur drei Minuten später nach. Danach dominierten die Gäste die Partie, die aber nach einer halben Stunde Spielzeit wieder verflachte.

Ab der 58. Minute mussten die Sandersdorfer in Unterzahl weiterspielen, weil Denis Zivcec wegen wiederholter Fouls die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. In der 69. Minute folgte sogar noch Rot für den ehemaligen Leipziger Lok-Spieler Steffen Fritzsch, ebenfalls wegen Foulspiels. Mit zwei Mann mehr auf dem Rasen konnten die Gäste aus der Messestadt vor 1454 Zuschauern im Sport- und Freizeitzentrum Sandersdorf durch Max Keßler in der 72. Minute auf 3:0 und durch Marc Böttger in der 80. Minute auf 4:0 erhöhen.