4:0! Dynamo Dresden lässt beim Test gegen FK Ústí nichts anbrennen

Die Schwarz-Gelben gaben in Pirna-Copitz ab Anpfiff den Ton an. In der 6. Minute tauchten sie erstmals gefährlich vorm gegnerischen Tor auf, doch der bestens positionierte Heinz Mörschel ließ für den zugestellten Christoph Daferner durch und schon war die Chance verpufft. Besser machte es Michael Akoto, der am zweiten Pfosten eine maßgeschneiderte Flanke von Morris Schröter zum 1:0 verwertete (14.).