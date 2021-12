4:0-Erfolg in Rostock: Beherzter Weihnachts-Auftritt der IceFighters Leipzig

Rostock. Die IceFighters sind fürs nächste Derby gegen Halle gerüstet. Doch vor dem Feiertagsmatch am zweiten Weihnachtstag in der Eishockey-Oberliga stand zunächst die Frage: Was passiert, wenn die drittstärkste Offensive der Nordstaffel auf die zweitbeste Abwehr trifft? Klare Antwort in der Rostocker Eishalle: Dann dominieren die Defensivkünstler aus Leipzig, die gestärkt vom Festtagsbraten verdient 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) gewannen. Anzeige

Das erste Drittel verlief ausgeglichen. Dann drehten die Sachsen auf und gingen nach überstandener doppelter Unterzahl in der 28. Minute verdient durch Connor Hannon in Führung. Der in Hessen geborene Deutsch-Amerikaner machte ein super Spiel und war an drei Toren beteiligt. Das 2:0 unmittelbar vor der Drittelsirene fiel durch Filip Stopinski in doppelter Überzahl, nach Wiederbeginn erhöhte Sebastian Hon auf 3:0, ehe auch Oliver Noack (58. Minute) traf.

