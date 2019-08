4:0! RB Leipzig erteilt Aufsteiger Union Berlin eine Lehrstunde

Berlin. Zwischen Bremer Brücke und Alte Försterei passte ein inhaltsgeschwängertes RB -Mannschaftsessen. Abendbrot im Abendrot. Im da Marcello in Markkleeberg. Teambuilding. An den Tischen: 25 Fußballspieler aus 14 Nationen. Auf freiwilliger Basis. Trotzdem alle da. Gutes Zeichen. Vize-Kapitän Diego Demme wohnt um die Ecke, hat die Location klar gemacht. Man aß, trank, schwor sich ein für Union Berlin .

Gut möglich, dass sich Demme & Co. künftig öfter treffen. Die Roten Bullen gewinnen eine emotional und historisch aufgeladene Partie 4:0 (3:0), springen nach bravourösem Vortrag vor 22467 Fans (2500 aus Leipzig) auf Platz zwei der Bundesliga. Torschützen: Marcel Halstenberg (16.), Marcel Sabitzer (31.), Timo Werner (42.) und Christopher Nkunku (69.). Bester unter vielen Guten wie schon beim 3:2 in Osnabrück: Ösi-Klapperschlange Sabitzer. 1 plus. Bärenstark auch Comebacker Halstenberg. Note 1. Der Rest: 2 plus.