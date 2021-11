4:1! Dresdner Eislöwen führen die Lausitzer Füchse vor

Dresden. Die Dresdner Eislöwen setzen ihre Erfolgsserie fort. Nach dem Sieg am Dienstag gegen die Eispiraten Crimmitschau bezwangen die Elbestädter vor erstmals mit 2206 Zuschauern ausverkaufter Arena die Lausitzer Füchse mit 4:1 (1:0, 2:0, 1:1), feierten damit den zweiten Derby-Sieg binnen vier Tagen und blieben zum fünften Mal in Folge ungeschlagen. Nun geht es am Sonntag zu den Kassel Huskies, bevor dann die Länderspielpause Gelegenheit zum Durchschnaufen gibt. Anzeige

Eislöwen bestimmen das Geschehen

Füchse-Coach Chris Straube gab zu: „Dresden war in allen Belangen besser. Wir konnten versuchen, was wir wollten, es hat nichts geklappt.“ Dagegen zeigte sich Andreas Brockmann sehr zufrieden: „Kompliment an die Jungs. Sie haben über 60 Minuten einen super Job gemacht, hinten fast nichts zugelassen und vorn viel Druck gemacht.“

Die Dresdner starteten sehr konzentriert in die Partie, gaben von Beginn an Gas. Als Mike Schmitz in die Kühlbox musste, hatte Matey Mrazek nach einem Fehler der Füchse sogar in Unterzahl die Chance zum 1:0, aber Leon Hungerecker im Tor der Gäste konnte er nicht überwinden. Doch es dauerte nicht lange, da musste der Lausitzer Goalie doch hinter sich greifen. Nach Vorarbeit von Tomas Andres netzte Johan Porsberger für die Hausherren zur 1:0-Führung (8.) ein. Die Eislöwen diktierten weiter das Geschehen auf dem Eis. In der 15. Minute erneuter Jubel, doch der vermeintliche Überzahl-Treffer von Timo Walther wurde nach Videobeweis wegen Handpass von Vladislav Filin nicht anerkannt.

Knackstedt macht den Deckel drauf

Zu Beginn des Mitteldrittels knüpften die Eislöwen nahtlos an. Nach einem schönen Spielzug passte David Rundqvist zum mitgelaufenen Philipp Kuhnekath, der keine Mühe hatte und auf 2:0 (23.) erhöhte. In der Folgezeit kamen die Füchse etwas besser ins Spiel. Nach einigen Scheibenverlusten der Gastgeber bauten sie Druck auf, aber Yanick Schwendener im Tor der Eislöwen ließ sich nicht überwinden. Die Schlussphase aber gehörte wieder den Brockmann-Schützlingen. Unmittelbar vor der Pausensirene sah Arturs Kruminsch bei einem schnellen Konter den links mitgelaufenen Tomas Andres, der mit einem satten Schlagschuss auch Leon Hungerecker keine Chance ließ und den Vorsprung auf 3:0 (40.) ausbaute. Die Vorentscheidung? Füchse-Kapitän Jens Baxmann war jedenfalls angefressen, räumte ein: „Das ist über 40 Minuten kein gutes Spiel von uns. Wir sind gnadenlos in Konter gelaufen. Das 0:3 ist schon eine große Hypothek.“