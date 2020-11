4:1 gegen Berghofen: RB Leipzigs Damen erreichen DFB-Pokal-Achtelfinale

Leipzig. Zum ersten Mal überhaupt stehen die Frauen von RB Leipzig im Achtelfinale des DFB-Pokals. Das Heimspiel gegen den Zweitliga-Konkurrenten SV Berghofen endete mit einem letztlich sicheren 4:1 (3:1)-Erfolg. Ein Doppelschlag der 17-jährigen Franziska Gaus brachte die Leipzigerinnen früh in Front. Nach einem geblockten Schuss von Vanessa Fudalla fiel der Ball im Strafraum vor die Füße von Gaus, die per Direktabnahme ins lange Eck traf (11. Min.). Keine 60 Sekunden später wurde sie nach Balleroberung durch Larissa Schreiber halbrechts angespielt und vollstreckte erneut. Die beruhigende Zwei-Tore-Führung war aber schnell dahin, weil Berghofen über den rechten Flügel vorstieß und den Ball scharf vor das RBL-Tor brachte, wo Yvonne Weilharter beim Rettungsversuch in den Ball lief und ihn unglücklich ins eigene Tor lenkte (14.).