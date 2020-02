4:1! Icefighters Leipzig siegen auch in Herne

Herne. Die Icefighters Leipzig präsentieren sich weiter in guter Verfassung. Auch das dritte Match nach der Spielpause ging an die Sachsen. Beim 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)-Erfolg beim Tabellenzweiten Herne gelang gegen das Spitzenteam der erste Saisonsieg im dritten Vergleich .

Eine Warnung für die Messestädter , die defensiv stabil ihre Arbeit verrichteten. In der ersten Überzahl hatte Gianluca Balla die Führung nach Traumkombination auf dem Schläger, ehe Herne drückte, aber am erwähnten Glatzel scheiterte. Dann die Leipziger Führung: Der Schuss von Erek Virch rutschte dem Linda-Vertreter Lukas Schaffrath in Zeitlupe durch die Beine. Noch im ersten Durchgang konnte Goran Pantic seinen eigenen Nachschuss nehmen und erhöhen.

Ein Wirkungstreffer! Denn Leipzig hatte das Match fortan im zweiten Drittel im Griff. Eiskalt stellte Patrick Raaf-Effertz mit dem 3:0 die Zeichen auf Auswärtssieg (22. min).

Der letzte Abschnitt war eine wahre Abwehrschlacht. Herne drückte wütend, traf in Person von Christoph Ziolkowski nur die Latte, Alexandrov scheiterte allein vor Glatzel, und doch wurde es nichts mit dem verdienten Shut-Out, weil nach Ian Farrells 4:0 ins verwaiste Gehäuse noch Patrick Asselin den Leipziger Schlussmann mit einem Treffer in die kurze Ecke überraschte. Durch diesen Coup klettern die Icefighters auf Rang 5 und können wieder leise vom Heimrecht in den Playoffs träumen. Wie lange? Das hängt auch vom Spitzenspiel am Sonntag gegen den Dritten Crocodiles Hamburg (17.30 Uhr) ab.