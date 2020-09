4:2 gegen Arminia! Lupo schenkt Coach Buonocore den ersten Saisonsieg

Den erlösenden ersten Saisontreffer erzielte Gracjan Konieczny nach einer guten halben Stunde in einer temporeichen Partie. Kurz nach der Pause dann der zweite Streich: Rocco Tuccio setzte gut nach, verwertete einen abgewehrten Versuch im Nachschuss zum 2:0. Wenig später hätte Lupo sogar auf 3:0 stellen können, Timon Hallmann verpasste Tuccios flache Hereingabe im Sechzehner allerdings knapp. Stattdessen gelang Hannover der Anschlusstreffer durch Abdulmalik Abdul - die Partie wurde hektischer, es ging zügig hin und her.

Der Knoten ist geplatzt! Nicht nur gab es für die Oberliga-Fußballer von Lupo/Martini Wolfsburg gegen Arminia Hannover das lang ersehnte erste Saisontor, die Italiener zeigten obendrauf auch noch eine ansprechende Leistung im ersten Spiel auf eigenem Platz - und krönten diese mit dem ersten Erfolg der neuen Spielzeit: Ein 4:2 (1:0) bedeutete drei Punkte - ausgerechnet am 37. Geburtstag von Lupo-Coach Giampiero Buonocore.

Erster Saisonsieg: Lupo (in Blau) bezwang Arminia Hannover mit 4:2 (1:0). ©

Dann schlug Arminia wieder zu: Burak Hajdari ließ Abdul in der Mitte zu viel Platz, der Hannoveraner hatte leichtes Spiel - der Ausgleich. Wer nun aber glaubte, dass nun die Köpfe bei Lupo hingen, den belehrten die Wolfsburger eines Besseren: Lupo steckte nicht auf, kämpfte sich aus der kurzen Druckphase der Gäste heraus - und verschoss durch Andrea Rizzo einen Foulelfmeter, nachdem zuvor Tuccio gefoult worden war. Wenig später aber doch Jubel: Rizzo brachte den Ball flach in den Strafraum, Hallmann hielt den Fuß diesmal genau richtig und brachte die Italiener wieder in Front.

Damit nicht genug: Nur zwei Minuten, nachdem er eingewechselt worden war, war Maxim Safronow zur Stelle, drückte einen abgewehrten Rizzo-Schuss über die Linie - damit war alles klar, Lupo ging als verdienter Sieger vom Platz. "Der Ausgleich und ein verschossener Elfmeter können ein Riesenrückschlag sein, das waren sie aber nicht", freute sich Geburtstagskind Buonocore. "Da muss man Stärke zeigen, das hat die Mannschaft gemacht und sich belohnt. Ein schönes Geburtstagsgeschenk, sie hat stark gespielt."

Lupo: Sauss - Ebot-Etchi (86. Jungk), Hajdari, Redemann, Taric - Dubiel, Zverotic (46. Breit) - Konieczny, Tuccio, Rizzo - Hallmann (82. Safronow).

Tore: 1:0 (30.) Konieczny, 2:0 (52.) Tuccio, 2:1 (63.) Abdul, 2:2 (68.) Abdul, 3:2 (79.) Hallmann, 4:2 (84.) Safronow.