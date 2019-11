4:2 gegen Duisburg - Icefighters Leipzig schießen sich aus der Krise

Leipzig. Die von Cheftrainer Sven Gerike einberufene Krisensitzung am Dienstagabend hat ihre Früchte getragen. Die Exa Icefighters Leipzig zeigten nach zahlreichen Spielen eine ihrer besten Leistungen und belohnten sich mit einem verdienten 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)-Heimsieg über die Füchse Duisburg im Kohlrabizirkus. Schon vor dem Spiel sorgte Sven Gerike mit zahlreichen Reihenumstellungen für Überraschungen. „Die funktionierende Reihe um Eichelkraut, Albrecht, Farrell darf man eigentlich nicht sprengen. Aber ich hätte auch ohne die Verletzungen mit Umstellungen für frischen Wind sorgen müssen.“ Die Eiskämpfer waren gegen die Mannschaft der Stunde (9 Siege in den letzten 10 Spielen) sofort präsent.

Einige aussichtsreiche Chancen wurden vergeben, ehe Kapitän Florian Eichelkraut nach 12 Minuten den Traumpass von Moritz Israel veredelte. Die Duisburger kamen mit einem Doppelschlag zurück. Schirmacher fälschte unhaltbar ab und nach einer Einladung von Hannes Albrecht brachte Ratajczyk die Gäste in Führung. Was für ein Dämpfer, den Pavel Pisarik mit seinem Pfostenschuss fast noch vergrößert hätte. Doch es kam für die Leipziger neben dem Glück noch besser. Mit einer tollen Einzelleistung glich Damian Schneider, einer der Profiteure der Reihenumstellungen, noch acht Sekunden vor der ersten Pause aus. Im zweiten Drittel haben die Sachsen wirklich Chancenwucher. 18 zu 8 Torschüsse für Leipzig, doch aus der Überlegenheit kam nur ein Tor. Dennoch verdient fiel immerhin das 3:2 und wieder hatte Damian Schneider (35.) die entscheidende Aktie daran.

„Ab dem zweiten Drittel war das heute defensiv sehr sehr stark“, war Sven Gerike sehr stolz auf seine Mannschaft. Im letzten Abschnitt erhöhte Michal Velecky (44. Minute) auf 4:2. Es sollte gleichzeitig den Endstand bedeuten, weil Leipzig clever und fast ohne weitere Strafzeit (zwei im ganzen Spiel) das Match heruntergespielt hatte. Die Stimmung auf den mit über 1500 Zuschauern besetzten Rängen war so prächtig, wie lange nicht mehr. Mit der besten Leistung der letzten Wochen, verhinderten die Icefighters den Absturz in der Tabelle und können mit viel Rückenwind am Sonntag das Gastspiel bei den Hannover Scorpions antreten. Diesen wurde am Freitagabend gleichzeitig in Tilburg bei der 1:7-Pleite förmlich der Arsch versohlt.