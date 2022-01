4:3! Dresdner Eislöwen ringen die Lausitzer Füchse nieder

Dresden. Einmal mehr haben die Dresdner Eislöwen Moral und Charakterstärke bewiesen – und ihre außerordentlichen Qualitäten im Schlussdrittel. Nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle sicherten sich die Schützlinge von Andreas Brockmann den nächsten Derbysieg, bezwangen vor 1000 Zuschauern die Lausitzer Füchse mit 4:3 (1:0, 1:3, 2:0). Damit schraubten die Elbestädter ihr Punktekonto auf 83 Zähler und bauten ihre Führung weiter aus. Am Sonntag haben sie nun kurzfristig frei, weil die Kassel Huskies nach Corona-Ausfällen nicht antreten können.

Eislöwen-Verteidiger Maximilian Kolb sagte nach der spannenden Partie: „Es war nicht unter bestes Spiel, zumindest in den ersten beiden Dritteln. Es zeigt aber wieder, was für einen Charakter im Team haben, dass wir das noch gedreht haben.“ Füchse-Stürmer Eric Valentin war trotz der Niederlage nicht unzufrieden: „Wir haben nach der langen Pause ein sehr gutes Spiel gemacht. Allerdings dürfen wir uns nicht solche einfachen Fehler wie im Powerplay leisten. Dresden steht nicht umsonst ganz vorn, die haben in den entscheidenden Momenten die Tore erzielt.“