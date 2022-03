4:4 nach 99 Minuten: FC Grimma beweist in Krieschow Moral

Krieschow/Grimma. Sonntag, 16 Uhr in Brandenburg. Schiedsrichter Kai Kaltwaßer (Berlin) beendet zwischen dem einheimischen VfB Krieschow und dem FC Grimma eine denkwürdige Oberliga-Partie. Nach 90 atemberaubenden Minuten prangt ein 4:4-Unentschieden auf der Anzeigetafel. Dabei sahen die Grimmaer Mitte der zweiten Halbzeit beim Staffelfavoriten bei einem 1:3-Rückstand wie die sicheren Verlierer aus. Doch was in der Schlussviertelstunde ablief, war einfach unfassbar. Anzeige

„Mein Blutdruck liegt weit über 200“

Mit einer enormen Willensleistung kämpfte sich die Elf von Trainer Alexander Kunert auf 3:3 heran, ehe eine zehnminütige Spielunterbrechung aufgrund einer Verletzung eines Schiedsrichter-Assistenten diesen Fight erst einmal zum Stoppen brachte (81.). Als Krieschow kurz vor Schluss abermals in Front zog, schien der Fußballgott kein Grimmaer zu sein (90.+7). Niemand setzte danach mehr einen Pfifferling mehr auf die Gäste, die quasi mit der letzten Aktion des Spiels das Unmögliche doch noch möglich machten.

326 Zuschauer sahen am Wochenende das 4:4 des FC Grimma beim VfB Krieschow.

Nach einem Eckball drückte Innenverteidiger Alexander Irwin das Leder aus Nahdistanz zum 4:4-Ausgleich in die Maschen (90.+9) – der Jubel im Grimmaer Lager fand keine Grenzen mehr. „Mein Blutdruck liegt weit über 200. Aber am Ende des Tages denke ich, dass unser Punkt als verdient anzusehen ist“, war FC-Trainer Alexander Kunert stolz auf seine Mannschaft. Dagegen war die Laune seines Gegenübers Toni Lempke eine andere. „Für uns ist es eine gefühlte Niederlage“, so der Krieschower Übungsleiter. „Wir müssen die Partie nach Hause bringen.“

„Großes Kompliment an meine Mannschaft“

Selten waren die Vorzeichen vor einer Begegnung so eindeutig wie diesmal. Auch wenn die gastgebenden Lausitzer im Jahr 2022 noch kein Meisterschaftsspiel gewinnen konnten, lag die Favoritenrolle ganz klar bei den ambitionierten und extrem heimstarken Rand-Cottbussern. Die Grimmaer waren jedoch durchaus ebenbürtig, was nach einer Standardsituation in dem umjubelten Führungstreffer mündete. Alexander Irwin reagierte am schnellsten und drückte die Kugel zum 0:1 über die Linie (26.). Allerdings hielt die Freude im Lager der Muldestädter nicht lange an. Nur 60 Sekunden später klatschte Becker einen eigentlich harmlosen Schuss von Zurawsky nach vorn ab – VfB-Torjäger Andy Hebler glich umgehend zum 1:1 aus (27.).

Krieschow übernahm fortan etwas mehr die Spielkontrolle und stellte nach der Pause durch die Treffer von abermals Hebler (60./Elfm.) und Raak (65.) auf 3:1. Für viele der Zuschauer war die Partie damit nun entschieden, doch fortan rückten die Grimmaer trotzdem immer wieder an. Trainer Alexander Kunert sorgte mit zwei Wechseln für etwas mehr Offensivdruck, was sich prompt auszahlte. Nach Zuspiel von Sommer fasste sich Funken aus der Distanz ein Herz und traf per Flachschuss zum 3:2-Anschlusstreffer (74.). Die Grimmaer setzten weiter unverdrossen nach und belohnten sich zehn Minuten vor Schluss für ihre große Moral.

Nach einem Freistoß von Schwarz konnte Pflug den Kopfball von Bartsch nicht festhalten, erneut staubte Innenverteidiger Irwin ab – 3:3 (80.). Danach folgte die an Nervenkitzel nicht zu überbietenden Schlussphase – samt Happy End für den FC Grimma. „Großes Kompliment an meine Mannschaft“, so FC-Trainer Alexander Kunert im Nachgang. „Sich bei einer absoluten Spitzenmannschaft wie Krieschow zweimal herangekämpft zu haben und einen 1:3- sowie 3:4-Rückstand binnen kurzer Zeit egalisiert zu haben, spricht für meine Mannschaft. Sie hat mit Herz gespielt und sich diesen Zähler letztlich aufgrund der hohen Moral absolut verdient.“



Tore: 0:1 Irwin (26.), 1:1 Hebler (27.), 2:1 Hebler (61./Elfm.), 3:1 Raak (66.), 3:2 Funken (74.), 3:3 Irwin (80.), 4:3 Hebler (90.+7), 4:3 Irwin (90.+9).

