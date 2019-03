4:5! Eispiraten unterliegen in hochklassigem Playoff-Spiel den Löwen Frankfurt

Crimmitschau. Bis zum Schluss gekämpft, aber nichts Zählbares eingefahren – Die Eispiraten Crimmitschau mussten sich im zweiten Spiel des Playoff-Viertelfinales mit 4:5 geschlagen geben. Somit verpassten die Westsachsen, die Serie auszugleichen. Dabei boten die Schützlinge von Danny Naud vor eigenem Publikum eine tolle Vorstellung und kämpften bis zum Schluss. Mit einem 0:2-Serienrückstand gehen die Eispiraten am kommenden Freitag in das dritte Viertelfinal-Spiel.

Unveränderte Personalsituation

Personal: Danny Naud und Boris Rousson hatten das gleiche Personal zur Verfügung, wie schon am Freitag in Frankfurt. Patrick Klöpper fehlte weiter aufgrund seines Kieferbruchs, Ville Saukko musste als fünfter Kontingentspieler zuschauen. Im Tor startete erneut Brett Kilar.

Die Partie startete denkbar ungünstig für die Eispiraten. Die Löwen Frankfurt konnten gleich mit ihrer ersten gefährlichen Aktion nach 56 Sekunden in Führung gehen. Brett Breitkreuz zog energisch vor das Tor und fand eine kleine Lücke zwischen dem Pfosten und Kilars Schonern – 0:1 (1.). Die Eispiraten ließen sich davon aber nicht unterkriegen und wurden besser. Zunächst konnte Ilya Andryukhov zwei Mal stark parieren, in der zehnten Spielminute war er dann machtlos. Patrick Pohl packte in numerischer Überzahl einen straffen Handgelenkschuss aus und traf in die lange Ecke – der 1:1-Ausgleich! Die Westsachsen wurden nun immer besser und erspielten sich gegen die Mainstädter mehr und mehr Oberwasser, konnten ihre Druckphase aber nicht entscheidend nutzen.