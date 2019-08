4. Hannover-City-Cup startet: Das erwartet euch beim Beachrugby-Turnier am Steintor

„Wir werden großartigen Sport sehen, davon bin ich überzeugt“, sagt Organisator Horst Josch vom SV Odin. Am Freitag beginnen die Wettkämpfe mit den Auftritten des Nachwuchses. Ab 10 Uhr sind die Schüler dran, ab 15 Uhr gehen die Vereinsspieler in den Sand.

Mehr Sand aufzuwirbeln als die Rugbyspieler ist kaum möglich. Zweikämpfe sind beim Beach-Rugby spektakulär, die Spieler kommen aus jeder Partie großflächig paniert. Am Freitag beginnt am Steintor die vierte Auflage des Hannover-City-Cups. Favorit auf den inoffiziellen Titel des Beachmeisters ist bei den Frauen und Männern Germania List, die Konkurrenz ist aber stark.

Erstliga-Aufsteiger Odin/VfR mit neuem Gesicht

Alle hannoverschen Vereine sind bei den Männern (starten am Samstag um 11 Uhr mit insgesamt zwölf Mannschaften) dabei, wenngleich Victoria Linden kein eigenes Team entsendet. Einige „Zebras“ mischen bei den Crazy Pirates mit. Eine Heidelberger Formation ist unter dem Namen „Fatgang & Friends“ gemeldet. „Das wird eine sehr starke Truppe sein, bestimmt mit Nationalspielern im Kader“, so Josch. Erstliga-Aufsteiger SG Odin/VfR 06 Döhren tritt getrennt an, das gilt aber nur für dieses Turnier. Vielmehr soll die Zusammenarbeit sogar intensiviert werden.

Die Mannschaft des Aufsteigers Odin/VfR wird in der am 7. September beginnenden Saison im 15er-Rugby ein neues Gesicht haben. Trainer Antonio de Carvalho kann auf bis zu sieben Schwarzafrikaner bauen, das hat es in Hannover noch nicht gegeben. „Wir sind aus Tradition weltoffen und darauf sehr stolz“, bekräftigt Josch. Einige der Neuzugänge könnten am Wochenende bereits zum Einsatz kommen.