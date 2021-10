Zlatan Ibrahimovic ist einer der weltweit bekanntesten, kultigsten und polarisierendsten Spieler. An diesem Sonntag feiert der Angreifer des AC Mailand seinen 40. Geburtstag. Und natürlich dreht sich bei der schwedischen Legende auch an diesem Tag wieder fast alles nur um den Fußball. In der Serie A steht das Meisterschaftsspiel gegen Atalanta Bergamo an, wenig später wäre es schon zur Nationalmannschaft gegangen. Nur eine hartnäckige Knieverletzung verhindert das Comeback des Superstars für die Skandinavier. Nach über 20 Jahren als Profi mit über 900 Spielen auf dem Buckel, denkt Ibra noch längst nicht ans Aufhören.

"Ich fühle mich wie Benjamin Button. Ich wurde alt geboren, und ich werde jung sterben", sagte der Torjäger einst. Jetzt ist der Schweden-Star 40 Jahre alt und haut immer noch gerne einen Spruch raus. Die Fans auf der ganzen Welt lieben ihn dafür. Der SPORTBUZZER fasst an Ibrahimovic' Ehrentag die besten Aussagen zusammen.