400. Grand-Slam-Match: Federer erreicht Achtelfinale bei French Open - auch Nadal weiter

Roger Federer hat das Generationen-Duell in seinem 400. Grand-Slam-Match für sich entschieden und bei seiner ersten French-Open-Teilnahme seit 2015 das Achtelfinale erreicht. Der 37 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz setzte sich am Freitag gegen den 17 Jahre jüngeren Norweger Casper Ruud 6:3, 6:1, 7:6 (10:8) durch. Rekordsieger Rafael Nadal folgte wenig später - kassierte allerdings beim 6:1, 6:3, 4:6, 6:3 gegen den Belgier David Goffin seinen ersten Satzverlust im Turnier. Am Samstag kämpfen Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff noch um den Einzug in das Achtelfinale.

„Ich bin sehr zufrieden, dass ich das Achtelfinale erreicht habe“, sagte Nadal. „Ich habe auf einem guten Niveau angefangen, im dritten Satz hat er sehr gut gespielt, der vierte war wichtig für mich“, sagte der Mallorquiner nach dem Erfolg in 2:49 Stunden.