42,195 Kilometer ans Limit gehen: Zwei Leipziger wollen deutsche Marathon-Medaillen

Leipzig/Hannover. Für Nic Ihlow und Marcus Schöfisch wird es der wohl wichtigste Lauf des Jahres. Seit Monaten trainieren die beiden Leipziger für die Deutschen Meisterschaften im Marathon in Hannover und haben sich ambitionierte Ziele gesteckt. „Für die beiden geht es um Medaillen", sagt Trainer Ronny Martick. Doch die Konkurrenz in der niedersächsischen Landeshauptstadt ist riesig. „Für einen Platz auf dem Treppchen müssen sie ganz sicher ihre Bestzeit laufen", zeichnet der Coach von lauftraining.com den Plan für seine beiden Schützlinge auf.

Ihlow, der 2021 in Rotterdam in 2:17:51 Stunden ins Ziel lief, ist sich sicher, dass diese Marke fallen kann. „Die Vorbereitung lief aus sportlicher Sicht richtig gut“, berichtet der 26-Jährige. Ein besonderes Highlight der vergangenen Monate stand ab Mitte Januar im Terminkalender. Der Leipziger war alleine in die kenianische Kleinstadt Iten gereist und absolvierte ein mehrwöchiges Höhentrainingslager. Auf 2400 Metern trifft sich hier jedes Jahr die Laufszene aus aller Welt, um die Blutbahnen mit Erythrozyten anzureichern und die Atemmuskulatur auf Hochtouren zu bringen. „Natürlich ist der direkte Höheneffekt für den Wettkampf nicht mehr da, aber das hatte großen Einfluss auf das Training hier in Leipzig“, erklärt Ihlow, der sich vor Ort spontan mit Athleten aus den Niederlanden und Dänemark zum Training zusammengetan hatte. „In Iten läuft eigentlich jeder, und die Bedingungen sind großartig“, so der amtierende Champion des Leipziger Marathons.

Nach dem Ausflug in die Berglandschaft von Kenia standen zwei Wochen im heimischen Flachland auf dem Plan bevor es weiter ins sonnige Portugal ging, wo Ihlows gesamte Vorbereitung plötzlich vor dem Aus stand, denn Anfang März verstarb dort Trainingskollegin Janna Kriebel. Die 25-jährige Leipziger Sportstudentin hatte eine Rad-Einheit mit Triathleten absolviert, war auf einer Abfahrt in einer Kurve mit einem Verkehrszeichen kollidiert und noch an der Unfallstelle verstorben. Für das gesamte Team ein schwerer Schlag. Mehrere Tage rückte die Vorbereitung so sehr weit in den Hintergrund. „Ich kann nur trainieren, wenn ich mich wohlfühle“, sagt Ihlow, für den vor allem die Gespräche mit seinem Trainer und den Teamkollegen in dieser Zeit eine wichtige Stütze waren. „Wir wussten, dass wir weitermachen müssen, aber das fiel mir sehr schwer“, sagt der Marathoni bedrückt.