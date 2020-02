42 Kilometer Fitness und Nachhaltigkeit - Weniger Müll bei der 44. Auflage des Leipzig Marathons

Leipzig. „Als Dachorganisation des Leipziger Sports sehen wir uns in einer Vorbildrolle für unsere Mitgliedsvereine und wollen mit gutem Beispiel voran gehen. Außerdem sollen unsere Aktivitäten die Akzeptanz für die Großveranstaltung in der Bevölkerung weiter erhöhen. Und nicht zuletzt tun wir das aus innerer Überzeugung“, so Michael Mamzed, Geschäftsführer des Stadtsportbundes Leipzig.