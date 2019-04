43. Auflage des Leipzig Marathons: Am Sonntag ist die Messestadt Marathonstadt

Leipzig. Wochen und Monate der Vorbereitung finden am Sonntag für Tausende Läufer aus 79 Nationen beim 43. Leipzig-Marathon ihren Höhepunkt. Über 900 werden die volle Distanz wagen und die rund 21 Kilometer lange Strecke zweifach laufen. Start und Ziel des Rundkurses ist, wie in den vergangenen Jahren auch, an der Arena, wo wieder zahlreiche Zuschauer erwartet werden. Hier ist nicht nur der Dreh- und Angelpunkt für alle in Laufschuhen, sondern auch ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant.

Die Prager Straße: Die Einen lieben sie, die Anderen hassen sie. Schnurgerade zieht sich die Magistrale vom Augustusplatz ausgehend am Völkerschlachtdenkmal vorbei nach Probstheida. Toll, sagen die, die asphaltierten Untergrund, die Breite der Strecke und die weite Sicht nach vorn lieben. Ein Stöhnen hört man von denen, die wissen: Die Straße birgt einen leichten Anstieg, bisweilen ordentlich Gegenwind, bietet an sonnigen Marathontagen wenig Schatten und scheint schlicht kein Ende zu nehmen. ©

Was für einige den Jahreshöhepunkt in der Messestadt markiert, führte bei anderen in der Vergangenheit schon häufiger zu Wutanfällen hinterm Lenkrad. Immer wieder gab es Probleme durch die weitläufigen Straßensperrungen in der Messestadt. Um einen möglichst fließenden Verkehr ohne große Komplikationen zu ermöglichen, haben die Veranstalter des Stadtsportbundes Leipzig eng mit der Polizei und der Stadt zusammengearbeitet und ein verbessertes Konzept erstellt. Die Brücke Wundtstraße bleibt der Hauptweg zu den betroffenen Wohngebieten. Zusätzlich wird es in diesem Jahr vier offizielle Schleusen geben, an denen die Strecke passiert werden kann. „Damit wollen wir Autofahrer weiter entlasten. Diese Schleusen können aber nicht jederzeit genutzt werden“, erklärt Michael Mamzed, Geschäftsführer des Stadtsportbundes Leipzig. Auch hier müsse man Zeit einplanen, nur wenn keine Läufer auf dem Streckenabschnitt sind, könne die Schleuse passiert werden. Die Regelung des Verkehrs übernimmt die Polizei.