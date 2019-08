44:26! SC DHfK Leipzig lässt Pogon Stettin keine Chance

Spergau. Den Handball-Leckerbissen Bundesliga gegen Superliga, SC DHfK gegen Pogon Stettin wollten sich am Freitagabend 250 Zuschauer in der Spergauer Jahrhunderthalle nicht entgehen lassen. Im Publikum saß auch RB-Fußballer Stefan Ilsanker, Kumpel von Handball-Nationalspieler Philipp Weber. Es war eine stimmungsvolle Testpartie, die das DHfK-Team von Trainer André Haber mit 44:26 (21:10) souverän gewann.

Der frischgekürte Sachsencup-Gewinner aus Leipzig wird seinen letzten Test in der Region am 7. August (19 Uhr) in der kleinen Arena-Halle gegen den polnischen Erstligisten Wisła Płock bestreiten. Für die Partie startet heute der Vorverkauf am Arena-Ticketschalter.