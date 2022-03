45:15! HC Rödertal feiert Schützenfest in Meißen

Meißen/Dresden. Auch wenn die Drittliga-Handballerinnen des HC Rödertal die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga ängst sicher haben, schalten sie keineswegs einen Gang zurück. Das bewiesen die Schützlinge von Trainerin Maike Daniels im Sachsenderby bei den Elbehexen der SG Meißen/Riesa mehr als eindrucksvoll. Vor 170 Zuschauern setzten sich die Gäste am Ende souverän mit 45:15 (22:8) durch.

Auch nach dem Seitenwechsel war die junge Mannschaft von Interimstrainerin Gundula Bleul gegen den Staffel-Krösus völlig überfordert. Sofort nach Wiederbeginn erhöhten die Gäste das Polster auf 25:9 (33.). Anschließend setzte sich die erst 19-jährige Hannah Mey glänzend in Szene. Der Rechtsaußen gelangen drei Tore in Folge und so setzten sich die Rödertalbienen auf 28:9 und wenig später sogar auf 30:10 (42.) ab. Die Sorge von Maike Daniels, dass ihre Schützlinge nach dem Sieg gegen Verfolger Frankfurt möglicherweise die Spannung verlieren könnten, erwies sich als unbegründet. Bis zum Schluss zog der Aufstiegsaspirant durch und beendet die Partie mit einem Plus von 30 Toren.