Fix: Für 45 Millionen Euro! Manchester City verpflichtet Nathan Aké von Bournemouth

Die Dienste des in Den Haag geborenen Aké lässt City sich einiges kosten. Rund 45,4 Millionen Euro überweist City an die englische Süd-Küste. Aké, der bisher elf Spiele für die niederländische Nationalmannschaft absolvierte, hatte bei den Cherries noch einen Vertrag bis 2022 . Um den Verteidiger hatte sich in den vergangenen Wochen auch Manchester United bemüht.

Das Transfer-Fenster hat in diesem Sommer für einen Tag am 1. Juli und dann wieder ab dem 15. Juli geöffnet. Mit Leroy Sané (zum FC Bayern) und Thomas Meunier (zu Borussia Dortmund) sind schon einige namhafte Transfers über die Bühne gegangen. Der SPORT BUZZER zeigt alle Sommer-Zugänge der Bundesligisten im Überblick. ©

Torres kommt aus Valencia

Bereits am Dienstag hatte City der Nachfolger für Leroy Sané verpflichtet: der 20-jährige spanische U21-Nationalspieler Torres kommt vom FC Valencia, wie beide Vereine am Dienstagabend bekannt gaben. Torres bindet sich langfristig an City, unterschreibt beim Team von Trainer Pep Guardiola einen Vertrag bis 2025. Laut eigener Aussage entschied sich Torres auch wegen Guardiola für den Wechsel nach England. "Pep fördert einen wirklich offenen, aggressiven Stil, den ich liebe, und er ist ein Trainer, der schon in der Vergangenheit erwiesenermaßen Spieler besser gemacht hat. Das er meine Entwicklung fortan begleitet, ist ein Traum", wird der Spanier auf der Homepage der Citizens zitiert.